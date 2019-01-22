Гугл оштрафували на 50 млн євро за погане інформування користувачів про зберігання особистих даних. Фото: інфолайф - Інформатор

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Racurs.ua

Компанію Гугл (Google) оштрафували у Франції на 50 млн євро за неправильне інформування користувачів про збір та зберігання їхніх особистих даних.

Національна комісія у справах інформаційних технологій і прав людини (CNIL) у Франції виявила низку порушень, що стосуються збору та зберігання даних користувачів. Зокрема, в комісії заявили, що компанія Гугл неправильно інформує користувачів про те, які саме дані збираються, які використовуються для показу реклами і як довго зберігається інформація, повідомляє NOS.

Також в комісії вказали, що запит на обробку особистих даних не досить чітко інформує користувачів і не є однозначним. Водночас, згідно з французьким законодавством про конфіденційність, запити компаній і дозволи користувачів повинні бути конкретними і чіткими.

У зв’язку з виявленими порушеннями комісія оштрафувала Гугл на максимально можливу суму.

Раніше повідомлялося, що Гугл оштрафували в Росії за неприєднання до державної системи інтернет-цензури.