Вибух суден в Керченській протоці: доля 10 моряків досі не відома

Вибух суден у Керченській протоці: доля 10 моряків досі не відома. Фото: Vesti.Ru

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Вибух суден в Керченській протоці стався 21 січня увечері. Внаслідок вибуху і пожежі загинули 10 моряків, 12 врятовані, ще 10 осіб досі не знайдені.

У Росморречфлоті заявили про те, що шансів знайти живими 10 моряків вже немає, у зв’язку з цим о 6.00 ранку 22 січня операцію було переведено з рятувальної в пошукову. Також у відомстві підтвердили, що горіння суден ще триває, повідомляє «Інтерфакс».

Нагадаємо, вчора в нейтральних водах Чорного моря в 15 морських милях від Криму стався вибух, а потім і пожежа на судах «Канді» і «Маестро». На борту танкерів знаходилися громадяни Туреччини та Індії. Судна везли скраплений газ.

Попередньою причиною пожежі є передача палива з борту на борт. Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом загибелі людей в Чорному морі.