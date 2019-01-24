Палаюче судно в Керченській протоці пливе до берегів Криму. Фото: kerch.fm

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На танкері «Маестро», який третю добу горить в Чорному морі, зберігається загроза вибуху. На даний момент висота полум’я сягає 20 м. Про це повідомив прес-центр Азово-Чорноморської філії морської рятувальної служби.

Течія несе палаючі танкери «Маестро» та «Канді» до кримських берегів. Вони дрейфують зі швидкістю приблизно 0,5 милі у бік Керченської протоки. Їх можуть взяти на буксир, якщо танкери становитимуть загрозу судноплавству, пише ТАСС.

У прес-центрі Росморрічфлоту повідомили, що судна рухаються повільно та контрольвано, напрямок їхнього руху можна буде змінити за необхідності.

Кoнтрoльoвaний дрейф суднa «Кaнді» віднoвився, бo в ньoгo відірвaлo oстaнній швaртoвий кінець, вoнo рухaється зaрaз у бік узбережжя Крaснoдaрськoгo крaю. Нa oднoму з тaнкерів нaпередoдні ліквідувaли пoжежу. «Кaнді» мaйже пoвністю вигoрів, a «Мaестрo» гoрить дoсі. Є ймoвірність, щo нa йoгo бoрт висaдять рятувaльників, щo вoни з’ясувaли, чи мoже суднo пoтoнути.

Нагадаємо, що вибух суден в Керченській протоці стався 21 січня увечері. Внаслідок вибуху і пожежі загинули 10 моряків, 12 врятовано ще 10 осіб досі не знайдено.