Хоккеист нанес страшную травму арбитру матча в России (ФОТО, ВИДЕО)

Травма арбитра Эдуарда Одиньша, фото —vestinn.ru

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Арбитр в России доказал, что настоящие мужчины не только играют, но и судят хоккейные поединки.

На третьей минуте матча «Витязь» (Московская область) и «Торпедо» (Нижний Новгород) в рамках Континентальной хоккейной лиги тяжелую травму получил главный судья матча Эдуард Одиньш.

Арбитр не смог продолжить игру, сообщает 24 января официальный сайт КХЛ.

Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла.

Одиньш находился в углу площадки, когда в него на полной скорости въехал нападающий «Торпедо» Даниил Веряев. Последний пытался избежать силового приема защитника, но упал и врезался в арбитра. После столкновения хоккеист продолжил игру, а судья остался лежать на льду.

Матч арбитры продолжили втроем, а Одиньша «скорая» привезла в одну из больниц Подольска.

Там ему диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. На днях его планируют перевезти в клинику Москвы.