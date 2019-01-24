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Ракурс
Травма арбитра Эдуарда Одиньша, фото —vestinn.ru

Хоккеист нанес страшную травму арбитру матча в России (ФОТО, ВИДЕО)

24 янв 2019, 12:14
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Арбитр в России доказал, что настоящие мужчины не только играют, но и судят хоккейные поединки.

На третьей минуте матча «Витязь» (Московская область) и «Торпедо» (Нижний Новгород) в рамках Континентальной хоккейной лиги тяжелую травму получил главный судья матча Эдуард Одиньш.

Эдуард Одиньш, фото — sport.ru

Арбитр не смог продолжить игру, сообщает 24 января официальный сайт КХЛ.

Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла.

Одиньш находился в углу площадки, когда в него на полной скорости въехал нападающий «Торпедо» Даниил Веряев. Последний пытался избежать силового приема защитника, но упал и врезался в арбитра. После столкновения хоккеист продолжил игру, а судья остался лежать на льду.

Травма арбитра Эдуарда Одиньша, скриншот видео

Матч арбитры продолжили втроем, а Одиньша «скорая» привезла в одну из больниц Подольска.

Там ему диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. На днях его планируют перевезти в клинику Москвы.

Источник: Ракурс


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