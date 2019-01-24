Адская жара пришла в Австралию, столбики термометров показывают около 50° по Цельсию (ФОТО, ВИДЕО)

Жара. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n117207-adskaya-jara-prishla-v-avstraliu-stolbiki-termometrov-pokazyvaut-okolo-50-po-celsiu-foto-video.html

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Температурные рекорды фиксируются в штате Южная Австралия. Здесь столбик термометра показывает уже почти 50° выше нуля.

Так, уже второй день подряд в городе Седуна температура достигает 48,6° тепла. А в столице штата Аделаида 24 января температура воздуха достигла 46,6° по Цельсию. Этот рекордный показатель сделал город самым жарким населенным пунктом во всей Австралии. Об этом сообщает BBC.

Последний раз небывалая жара фиксировалась на юге страны в 2009 году. Тогда в городе Мельбурн, штат Виктория, столбики термометров показывали 46,4° тепла.

В течение этой недели с тепловыми ударами в больницу попали более 70 человек. От жары плавится асфальт на дорогах. Также массово гибнут животные — кенгуру, овцы, летучие мыши. Рыба задыхается в перегретых ручьях.

Из-за жары на острове Тасмания возникло почти 50 пожаров. В целом по всей Австралии зафиксировано более 200 очагов возгорания.

Из-за того, что люди активно используют кондиционеры, могут возникать перебои с электричеством. Об этом уже предупредил оператор энергетических сетей в Австралии.

Пережить жару помогают местные предприниматели. Например, паб Red Lion в пригороде Аделаиды пообещал выдавать посетителям бесплатное пиво, если температура воздуха превысит 45°.

Напомним, в Украине продолжает бушевать циклон, который накрыл большинство регионов. Сложные погодные условия были в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях. Здесь пришлось ограничивать движение тяжеловесного транспорта.