Хаос и коллапс на дорогах: циклон парализовал несколько регионов Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Дороги в центральных областях страны заснежены, фото — rk.kr.ua

https://racurs.ua/n117201-haos-i-kollaps-na-dorogah-ciklon-paralizoval-neskolko-regionov-ukrainy-foto.html

Racurs.ua

Украина приходит в себя после циклона, который накрыл большинство регионов в среду, 23 января, и продолжает свирепствовать. Коммунальные службы боролись со снегом, но без нареканий на их работу не обошлось, ведь в нескольких городах наблюдался настоящий транспортный коллапс.

Самые сложные погодные условия были в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях. Здесь пришлось ограничивать движение большегрузного транспорта.

Из-за непогоды начали отменять и задерживать рейсы аэропорты столицы. В «Борисполе» 24 января задерживаются авиарейсы в Шарм-эль-Шейх, Вену и Стамбул. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В администрации аэропорта объяснили, что сейчас интенсивно расчищают взлетно-посадочную полосу.

В аэропорту «Киев» (Жуляны) самолеты на Шарм-эль-Шейх, Анкару и Одессу вылетели с задержкой. Ночью отменили рейс в Шарм-эш-Шейх, который должен был осуществляться в 3.55.

О задержках в доставке почты объявил и один из крупнейших операторов связи — «Новая почта». Это связывают с неблагоприятной погодой и загруженностью дорог.

В Кропивницком зaсыпaло снегом ветеринaрно-реaбилитaционный центр для животных «Бим». Волонтеры просят помочь расчистить территорию центра, ведь в снежном плену оказались собaки.

Снежная аномалия привела к увеличению количества ДТП. В среду полиция сообщила о 1194 дорожно-транспортном происшествиях. На дорогах травмированы 55 человек, один человек погиб.

Утром 24 января дорожники сняли все ограничения движения транспорта, но погодная ситуация в нескольких областях оптимизма не добавляет.

Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях идет сильный снег, его прирост составляет 10−15 см, местами — до 20 см.

В Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь. На дорогах Донецкой области и Днепропетровщины прогнозируют гололедицу и налипание мокрого снега.

На четверг, 24 января, синоптики прогнозируют снег на востоке и юге, а в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. На западе днем ​​ожидается от 2 до 6 мороза. Остальную территорию Украины ожидает потепление до оттепели.