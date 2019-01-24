Хаос і колапс на дорогах: циклон паралізував декілька регіонів України (ФОТО, ВІДЕО)

Дороги у центральних областях країни засніжені і часто неприбрані від снігу, фото — rk.kr.ua

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Україна оговтується від циклону, який накрив більшість регіонів у середу, 23 січня, й продовжує лютувати. Комунальні служби боролися зі снігом, але нарікань на свою роботу не уникнули, адже в кількох містах спостерігався справжній транспортний колапс.

Найскладніші погодні умови були в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях. Тут довелося обмежувати рух великовагового транспорту.

Через негоду почали скасовувати і затримувати рейси аеропорти столиці. У «Борисполі» 24 січня затримуються авіарейси в Шарм-ель-Шейх, Відень і Стамбул. Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту.

В адміністрації аеропорту пояснили, що наразі інтенсивно розчищають злітно-посадкову смугу.

В аеропорту «Київ» (Жуляни) літаки на Шарм-еш-Шейх, Анкару та Одесу вилетіли із затримкою. Вночі скасували рейс на Шарм-еш-Шейх, який мав здійснюватися о 3.55.

Про затримки у доставці пошти оголосив й один з найбільших операторів зв’язку— «Нова пошта». Це зроблено у зв’язку з несприятливою погодою і завантаженістю доріг.

У Кропивницькому зaсипaло снігом ветеринaрно-реaбілітaційний центр для тварин «Бім». Волонтери зaкликaють допомогти розчистити територію центру, aдже у сніговому полоні опинилися собaки.

Снігова аномалія призвела до збільшення кількості ДТП. У середу поліція повідомила про 1194 дорожньо-транспортні пригоди. На дорогах травмувалися 55 осіб, одна людина загинула.

Уранці 24 січня дорожники зняли усі обмеження руху транспорту, але погодна ситуація у кількох областях оптимізму не додає.

У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях падає сильний сніг, його приріст становить 10−15 см, місцями до 20 см.

У Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях очікується сніг з переходом у дощ. На дорогах Донеччини та Дніпропетровщини прогнозують ожеледицю і налипання мокрого снігу.

На четвер, 24 січня, синоптики прогнозують сніг на сході, півдні, а у більшості центральних областей мокрий сніг і дощ. На заході вдень очікується від 2 до 6 морозу. Решту території України чекає потепління до відлиги.