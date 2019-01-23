Погода в Україні на 24 січня: синоптики попереджають про опади та хуртовини (КАРТА)

Зимова погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Україні 24 січня очікується з опадами майже у всіх областях. У центральних та східних областях прогнозують сніг із переходом у дощ, місцями ожеледь й налипання мокрого снігу.

У Харківській та Луганській областях вночі йтиме сніг, температура вночі 2−7° морозу, вдень близько 0°. У південній частині місцями дощ, температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2−7° тепла, у Криму 9−14° вище нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 5−10 м/с. Вночі у східній частині держави очікують пориви 15−20 м/с, хуртовини. На дорогах країни, крім більшості районів південної частини, ожеледиця.

У Києві 24 січня вночі без опадів, а вдень падатиме сніг. Температура повітря вночі 8−10° морозу, вдень прогнозується від мінус 5−7°.

У Львові завтра прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° морозу, вдень 3−5° нижче нуля.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують дощ. Температура вночі 1−3° тепла, вдень від 5−7° вище нуля.

У Дніпрі завтра вночі та вдень Гідрометцентр обіцяє мокрий сніг з дощем. Вночі температура повітря становитиме 1−3° морозу, вдень очікується від 1° морозу до 1° тепла.

У Харкові у четвер прогнозують мокрий сніг з дощем. Температура вночі 5−7° морозу, вдень від 0° до 2° тепла.

У Карпатах 24 січня очікуються опади у виді снігу. Температура повітря вночі 8−10° морозу, вдень 3−5° нижче нуля за Цельсієм.

Геомагнітний стан в Україні 23 січня буде складним. Вночі очікується помірна геомагнітна буря, протягом доби прогнозують малі та слабкі геомагнітні бурі.

Нагадаємо, погода в Україні 23 січня виявилися сніжною, в багатьох областях спостерігаються хуртовини.