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Падіння метеорита на Місяць під час «кривавого» затемнення зняли астрономи

Падіння метеорита на Місяць під час «кривавого» затемнення зняли астрономи (ВІДЕО)

23 січ 2019, 16:14
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Падіння метеорита на Місяць під час «кривавого» затемнення в ніч на 21 січня повністю зафіксували астрономи-любителі, а потім офіційно підтвердили професіонали.

На багатьох фотографіях і відео помітно короткий яскравий спалах. Астроном з іспанського університету Уельви Хосе Марія Мадіедо підтвердив New Scientist падіння метеорита під час затемнення, пише N +.

У ніч на понеділок супутник Землі набув червонуватого відтінку внаслідок відображення загнутих і розсіяних земною атмосферою сонячних променів. Наступний «кривавий Місяць» з’явиться на небі лише 26 травня 2021 року.

У свою чергу, астроном Мадіедо за допомогою восьми телескопів спостерігав за яскравим спалахом і падінням метеорита. Вчений ще не розраховував точну масу і розмір об'єкта. Він припускає, що маса об'єкта становить близько 2 кг.

Нагадаємо, «кривавий Місяць» також спостерігали у липні 2018 року.


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