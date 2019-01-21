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“Кривавий Місяць” / Фото: flickr.com
«Кривавий Місяць»: неймовірні фото з Каліфорнії, Лондона, Бразилії та інших куточків світу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n117061-kryvavyy-misyac-neymovirni-foto-z-kaliforniyi-londona-brazyliyi-ta-inshyh-kutochkiv-svitu.htmlRacurs.ua
Фото «кривавого Місяця» оприлюднили мешканці різних куточків нашої планети. За астрономічним явищем у ніч на понеділок, 21 січня, спостерігали жителі американської Каліфорнії, британського Лондона та Кембриджа, аргентинського Буенос-Айреса, столиць Бразилії, Мексики, а також любителі астрономії з Брюсселя, Мілана, Гельсінкі, Відня.
Червонуватого відтінку супутник Землі набуває внаслідок відбивання заломлених та розсіяних земною атмосферою сонячних променів. Багряний Місяць з’явився востаннє й впродовж найближчих кількох років мешканці Землі не бачитимуть червоний супутник, пише Daily Mail.
Наступний «кривавий Місяць» з’явиться на небі лише 26 травня 2021 року, однак побачити його можна буде лише в південній та східній частині Азії, Південній Америці, більшості територій Північної Америки, Антарктиді, Тихому океані та частині територій Індійського й Атлантичного океанів.
Нагадаємо, «кривавий Місяць» також спостерігали у липні 2018 року.