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Ракурс
“Кривавий Місяць” / Фото: flickr.com

«Кривавий Місяць»: неймовірні фото з Каліфорнії, Лондона, Бразилії та інших куточків світу (ФОТО)

21 січ 2019, 11:20
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Фото «кривавого Місяця» оприлюднили мешканці різних куточків нашої планети. За астрономічним явищем у ніч на понеділок, 21 січня, спостерігали жителі американської Каліфорнії, британського Лондона та Кембриджа, аргентинського Буенос-Айреса, столиць Бразилії, Мексики, а також любителі астрономії з Брюсселя, Мілана, Гельсінкі, Відня.

Червонуватого відтінку супутник Землі набуває внаслідок відбивання заломлених та розсіяних земною атмосферою сонячних променів. Багряний Місяць з’явився востаннє й впродовж найближчих кількох років мешканці Землі не бачитимуть червоний супутник, пише Daily Mail.

Фото: Мексика

Наступний «кривавий Місяць» з’явиться на небі лише 26 травня 2021 року, однак побачити його можна буде лише в південній та східній частині Азії, Південній Америці, більшості територій Північної Америки, Антарктиді, Тихому океані та частині територій Індійського й Атлантичного океанів.

Фото: Кембридж

Фото: Лондон

Нагадаємо, «кривавий Місяць» також спостерігали у липні 2018 року.

Фото: Каліфорнія

Фото: Бельгія

Фото: Італія

Фото: Бразилія

Фото: Австрія

Фото: Аргентина


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