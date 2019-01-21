Листи з попередженнями про теракти отримали жителі Магнітогорська (ФОТО, ВІДЕО)

Листи з попередженнями про теракти отримали жителі Магнітогорська. Фото:

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Racurs.ua

Листи з попередженнями про можливі теракти електронною поштою отримали сьогодні мешканці Магнітогорська.

У листах повідомляється, що вибухові пристрої встановлено в різних громадських місцях, серед яких можуть бути навчальні, медичні заклади та розважальні центри, повідомляє 74.ru.

На даний момент управління ФСБ по Челябінській області перевіряє інформацію. Очевидці повідомляють про роботу спецслужб у школі № 62, дитячій та психіатричній лікарнях. Учнів приватної школи «Левушка» відпустили додому через загрозу теракту.

В адміністрації міста вже прокоментували ситуацію і закликали жителів Магнітогорська не піддаватися на провокації і не панікувати.

Нагадаємо, 31 грудня в Магнітогорську стався вибух в житловому будинку, внаслідок якого загинули 39 осіб. Пріоритетною версією події вважається вибух побутового газу, проте днями ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух будинку. Також наступного дня в Магнітогорську вибухнула маршрутка.