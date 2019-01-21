«Солсберійським шпигунам» Бошірову і Петрову заморозили активи в ЄС та запровадили візовий бан

Російські шпигуни тепер під санкціями ЄС, фото — Offshoreview.eu

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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили санкції за порушення режиму розповсюдження хімічної зброї.

Нові санкції Ради міністрів ЄС стосуються чотирьох громадян РФ і п’яти громадян Сирії, повідомив 21 січня у Твіттер журналіст «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Під них потрапили й четверо підозрюваних у «справі Скрипалів». Серед них — Олександр Мішкін (Олександр Петров) та Анатолій Чепіга (Руслан Бошіров). Їх Велика Британія підозрює у застосуванні хімічної зброї на території своєї країни.

Санкції передбачають замороження активів цих осіб на території ЄС, а також заборону видачі віз.

Йозвяк повідомив, що прізвища усіх осіб (із «чорного списку») у Євросоюзі повідомлять впродовж сьогоднішнього дня.

«Ракурс» повідомляв, що нові обмеження від Ради міністрів Євросоюзу вперше запроваджуються відповідно до зміненого режиму санкцій, який затвердили у ЄС восени 2018 року.

Нагадаємо, що у березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.