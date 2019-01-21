Багатії у 2018 році примножували свої статки зі швидкістю 2,5 млрд дол. на день

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На кінець 2018 року активи 26 найбагатших людей світу дорівнювали сукупному доходу половини населення Землі.

Результати дослідження Oxfam, які вказують на те, що упродовж 2018 року в світі зростала матеріальна нерівність, оприлюднила AFP.

Oxfam — міжнародне об'єднання організацій, які борються з бідністю. Воно оприлюднило дані свого звіту 21 січня у столиці Кенії Найробі.

Впродовж 2008−2018 років кількість мільярдерів у світі зросла майже вдвічі, а от найбідніша частина людства втратила 11% активів.

У доповіді Oxfam вказується, що найменш матеріально захищені втрачали щодня 500 млн дол.

Натомість у 2018 році найбагатші люди планети додали до своїх активів 12%. Це означає, що багатії примножували свої статки зі швидкістю 2,5 млрд дол. на день.

Причинами такої разючої нерівності, на думку авторів доповіді Oxfam, є несправедливе оподаткування і недостатнє фінансування освіти і охорони здоров’я у більшості країнах світу. Така ситуація не дозволяє біднішим верствам населення отримувати шанси поліпшити якість життя та примножити свої доходи.

Щодо оподаткування, то в Oxfam зауважили тенденцію зниження ставок податків для великих корпорацій і збільшення навантаження на доходи громадян.

Частина економістів не сприйняла доповідь Oxfam. Наприклад, Андреас Пайхль з Німеччини сказав, що сумнівається в об'єктивності даних, наведених у звіті. Він вважає розрахунки Oxfam такими, що не відповідають макроекономічній реальності. Він переконаний, що, оскільки світова економіка зростає, то й рівень бідності у світі істотно знижується.

Соціальна нерівність, на його думку, зростає через те, що у більшості країн Африки темпи зростання економіки недостатні, а в країнах Близького Сходу спостерігається регрес.

Економіст вважає, що дані у доповіді Oxfam подані під певним кутом зору, адже частина людей заробляє на продукуванні депресивних доповідей про негативні тенденції розвитку світової економіки.