Богачи в 2018 году умножали свое состояние со скоростью 2,5 млрд долл. в день

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На конец 2018 года активы 26 богатейших людей мира соответствовали совокупному доходу половины населения Земли.

Результаты исследования Oxfam, которые указывают на то, что в 2018 году в мире увеличивалось материальное неравенство, обнародовала AFP.

Oxfam — международное объединение организаций, которые борются с бедностью. Оно обнародовало данные своего отчета 21 января в столице Кении Найроби.

В течение 2008−2018 годов количество миллиардеров в мире возросло почти вдвое, а вот самая бедная часть человечества потеряла 11% активов.

В докладе Oxfam указывается, что наименее материально защищенные теряли ежедневно 500 млн долл.

Зато в 2018 году самые богатые люди планеты добавили к своим активам 12%. Это означает, что богачи умножали свое состояние со скоростью 2,5 млрд долл. в день.

Причинами такого поразительного неравенства, по мнению авторов доклада Oxfam, является несправедливое налогообложение и недостаточное финансирование образования и здравоохранения в большинстве стран мира. Такая ситуация не позволяет бедным слоям населения получить шансы улучшить качество жизни и приумножить свои доходы.

Относительно налогообложения, то в Oxfam заметили тенденцию снижения ставок налогов для крупных корпораций и увеличения нагрузки на доходы граждан.

Часть экономистов не восприняла доклад Oxfam. Например, Андреас Пайхль из Германии сказал, что сомневается в объективности данных, приведенных в отчете. Он считает расчеты Oxfam несоответствующими макроэкономической реальности. Пайхль убежден, что мировая экономика растет и уровень бедности существенно снижается.

Социальное неравенство, по его мнению, растет из-за того, что в большинстве стран Африки темпы роста экономики недостаточны, а в странах Ближнего Востока наблюдается регресс.

Экономист считает, что данные в докладе Oxfam представлены под определенным углом зрения, ведь часть людей зарабатывает на продуцировании депрессивных докладов о негативных тенденциях развития мировой экономики.