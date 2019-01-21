Атака на миротворцев ООН в Мали: «Аль-Каида» взяла на себя ответственность (КАРТА)

Атака на миротворцев ООН в Мали: «Аль-Каида» взяла на себя ответственность. Фото: Военное обозрение

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Атака на миротворцев ООН в Мали произошла вчера, 20 января. Боевики подъехали на машинах к лагерю в Агельхоке и из засады напали на миротворцев.

Силы ООН смогли дать отпор нападавшим, однако в результате нападения погибли 10 миротворцев из Чада, еще 25 получили ранения, сообщает «Голос Америки».

Ответственность за атаку на миротворцев взяло на себя отделение «Аль-Каиды» в Магрибе. Как заявили террористы, таким образом они выразили протест против восстановления дипломатических отношений между Израилем и Чадом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что подобные нападения на миротворцев не помешают организации поддерживать Мали в желании установить мир в их стране.

Отметим, что миротворцы в Мали появились в 2013 году, после захвата исламистами нескольких районов на севере страны. В 2015 году было подписано соглашение между правительством страны и террористическими группировками, однако это не сократило количество нападений экстремистов в стране.

Ранее боевики «Аль-Каиды» совершили нападение на пятизвездочный отель в Кении.