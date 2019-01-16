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Ракурс
Кенийские силы безопасности помогали гражданским лицам покинуть опасную зону, фото: AP

Нападение на отель в Кении: все боевики уничтожены, осада снята

16 янв 2019, 22:39
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В Кении исламистские боевики из соседнего Сомали осуществили неудачную попытку захватить пятизвездочный отель, расположенный в столице страны Найроби.

Кенийские силы безопасности заявляют об уничтожении всех боевиков и снятии осады заведения, сообщает агентство Reuters.

Известно о, по меньшей мере, 21-м погибшем. Впрочем, в Кенийском Красном Кресте заявляют, что судьба еще 50-ти человек в настоящее не известна, поэтому окончательное количество жертв нападения может оказаться значительно большим.

После того, как террористы ворвались в отель, его здания были окружены местной полицией. В середине заведения продолжала оставаться часть гражданских лиц.

В целом осада отеля длилась 20 часов.

«Операция сил безопасности … закончилась, и все террористы ликвидированы», — заявил в телевизионной речи президент Кении Ухуру Кениятта.

Сомалийская террористическая группа «Аль-Шабааб», филиал «Аль-Каиды», которая борется за навязывание строгих исламских порядков, взяла на себя ответственность за нападение и заявила, что оно совершено в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, в ноябре 2018 года в Конго в результате нападения террористов погибли семь миротворцев ООН.


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