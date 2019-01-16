Напад на готель у Кенії: всіх бойовиків знищено, облогу знято

Кенійські сили безпеки допомагали цивільним особам залишити небезпечну зону, фото: AP

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У Кенії ісламістські бойовики із сусіднього Сомалі здійснили невдалу спробу захопити п’ятизірковий готель, розташований у столиці країни Найробі.

Кенійські сили безпеки заявляють про знищення всіх бойовиків та зняття облоги закладу, повідомляє агентство Reuters.

Наразі відомо про щонайменше 21-го загиблого. Втім, у Кенійському Червоному Хресті заявляють, що доля ще 50-ти людей наразі не відома, тож остаточна кількість жертв нападу може виявитися значно більшою.

Після того, як терористи увірвалися в готель, його будівлі були оточені місцевою поліцією. У середині закладу продовжувала залишатися частина цивільних осіб.

Загалом облога готелю тривала 20 годин.

«Операція сил безпеки … закінчилася, і всі терористи ліквідовані», — заявив у телевізійній промові президент Кенії Ухуру Кеніятта.

Сомалійська терористична група «Аль-Шабааб», філія «Аль-Каїди», яка бореться за встановлення суворих ісламських порядків, взяла на себе відповідальність за напад і заявила, що він здійснений як помста за рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Конго внаслідок нападу терористів загинули семеро миротворців ООН.