Brexit триватиме: уряд Терези Мей не відправили у відставку

Тереза Мей, фото: Business Insider UK

https://racurs.ua/ua/n116903-brexit-tryvatyme-uryad-terezy-mey-ne-vidpravyly-u-vidstavku.html

Racurs.ua

Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей сьогодні не змогли відправити у відставку.

Голоси парламентарів розділилися майже порівну — 306 депутатів підтримали відставку, 325 виступили проти. Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином, процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу (так званий Brexit), здійснюваний чинним урядом, триватиме.

Ще до голосування Мей заявила, що переконана у позитивних для її уряду результатах розгляду вотуму недовіри й наступного тижня представить парламентові новий план виходу з Євросоюзу.

Brexit запланований на 29 березня цього року. Втім, є ймовірність, що Євросоюз може надати Британії декілька місяців відстрочки в цьому питанні.

Вчора британський парламент з розгромним співвідношенням 2:1 не підтримав угоду про вихід з ЄС, на якій наполягала Мей. Проти угоди виступили 432 парламентарі, за — лише 202. Відразу після цього голосування лідер опозиційних сил Джеремі Корбін заявив, що виносить на обговорення питання про недовіру уряду.

У випадку, якби більшість депутатів сьогодні підтримала вотум про недовіру, парламенту протягом двох тижнів потрібно було б сформувати новий уряд або підтримати чинний. В іншому випадку в Британії були б оголошені парламентські вибори.

Нагадаємо, у грудні 2018 року опоненти Мей з рядів правлячої Консервативної партії намагалися висловити їй недовіру, однак для цього забракло голосів.