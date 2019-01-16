Brexit продолжится: правительство Терезы Мэй не отправили в отставку

Тереза Мэй, фото: Business Insider UK

https://racurs.ua/n116903-brexit-prodoljitsya-pravitelstvo-terezy-mey-ne-otpravili-v-otstavku.html

Racurs.ua

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сегодня не смогли отправить в отставку.

Голоса парламентариев разделились почти поровну — 306 депутатов поддержали отставку, 325 выступили против. Об этом сообщает агентство Reuters.

Таким образом, процесс выхода Великобритании из Европейского Союза (так называемый Brexit), осуществляемый действующим правительством, будет продолжаться.

Еще до голосования Мэй заявила, что уверена в положительных для ее правительства результатах рассмотрения вотума недоверия и на следующей неделе представит парламенту новый план выхода из Евросоюза.

Brexit запланирован на 29 марта этого года. Впрочем, есть вероятность, что Евросоюз может предоставить Британии несколько месяцев отсрочки в этом вопросе.

Вчера британский парламент с разгромным соотношением 2:1 не поддержал соглашение о выходе из ЕС, на котором настаивала Мэй. Против соглашения выступили 432 парламентария, за — только 202. Сразу после этого голосования лидер оппозиционных сил Джереми Корбин заявил, что выносит на обсуждение вопрос о недоверии правительству.

В случае, если бы большинство депутатов сегодня поддержали вотум о недоверии, парламенту в течение двух недель нужно было бы сформировать новое правительство или поддержать действующее. В противном случае в Британии были бы объявлены парламентские выборы.

Напомним, в декабре 2018 года оппоненты Мэй из рядов правящей Консервативной партии пытались выразить ей недоверие, но для этого не хватило голосов.