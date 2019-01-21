Бизнес Трампа в Москве: адвокат президента США сообщил интересные детали

Адвокат президента США сообщил интересные детали / Фото: kremlin.ru

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Racurs.ua

Переговоры относительно бизнеса президента США Дональда Трампа в Москве, в частности о строительстве башни Trump Tower, «активно» обсуждались в течение 2016 года, включая ноябрь — месяц, когда американцы голосовали на выборах президента.

Как заявил личный адвокат лидера США Руди Джулиани в эфире телеканала NBC, Трамп обсуждал со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном проект Trump Tower в Москве в 2016 году, пишет «Голос Америки».

«Мы понимаем, что они продолжались в течение всего 2016 года», — сказал Джулиани.

Адвокат Трампа отметил, что, вероятно, разговоры о бизнесе в столице РФ шли «до октября-ноября».

Сенатор демократ из Комитета по разведке Марк Уорнер назвал эти слова Джулиани «большой новостью».

«Кандидат от республиканцев активно пытался вести бизнес в Москве и когда-то предлагал Владимиру Путину бесплатно квартиру в пентхаусе. Зная о том, что эти переговоры продолжались до выборов… Я считаю этот факт важным», — сказал Уорнер.

Напомним, ранее Майкл Коэн в рамках расследования спецпрокурора Мюллера согласился признать свою вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно контактов с россиянами. Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Трамп и Москва неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах действующего президента США с официальными лицами РФ во время избирательной кампании.