Бізнес Трампа у Москві: адвокат президента США повідомив нові деталі

Адвокат президента США повідомив нові деталі / Фото: kremlin.ru

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Переговори щодо бізнесу президента США Дональда Трампа у Москві, зокрема будівництва вежі Trump Tower, «активно» обговорювалися впродовж 2016 року, включно з листопадом — місяцем, коли американці голосували на виборах президента.

Як заявив особистий адвокат лідера США Руді Джуліані в ефірі телеканалу NBC, Трамп обговорював зі своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном проект Trump Tower у Москві в 2016 році, пише «Голос Америки».

«Ми розуміємо, що вони тривали протягом усього 2016 року», — сказав Джуліані.

Адвокат Трампа зазначив, що, ймовірно, розмови про бізнес у столиці РФ точилися «аж до жовтня-листопада».

Сенатор- демократ з Комітету з розвідки Марк Уорнер назвав ці слова Джуліані «великою новиною».

«Кандидат від республіканців активно намагався вести бізнес в Москві та колись пропонував Володимиру Путіну безкоштовно квартиру в пентхаусі. Знаючи про те, що ці переговори тривали до виборів… Я вважаю, що це важливий факт», — сказав Уорнер.

Нагадаємо, у грудні екс-адвокат Трампа Майкл Коен в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера погодився визнати свою провину у дачі неправдивих свідчень Конгресу США щодо своїх контактів з росіянами. Спецслужби США інкримінують Росії втручання в американський виборчий процес в 2016 році. Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри у неправомірних контактах з офіційними особами РФ під час виборчої кампанії. Це неодноразово робили й у Москві.