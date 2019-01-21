Ікони, коктейлі Молотова, сльозогінний газ та кийки: протести у Греції переросли у сутички з поліцією та арешти (ФОТО)

Протести у Греції переросли у сутички з поліцією та арешти / Фото: pxhere

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Акція протесту в Афінах переросла в сутички з правоохоронцями. Поліція застосувала сльозогінний газ та кийки. Під час демонстрації 40 осіб постраждало, ще сімох затримали правоохоронці.

Учасники масового мітингу в грецьких Афінах у неділю, 20 січня, висловлювали протест проти угоди уряду Греції з Македонією щодо зміни назви країни. Під час акції сталися бійки з спецпризначенцями, які намагалися контролювати натовп, пише Daily Mail.

Групи людей у масках намагалися потрапити на парковку біля будівлі парламенту та до самої будівлі. Вони кидали в поліцейських фарбу, коктейлі Молотова і димові шашки. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ.

За даними правоохоронців, у протестах взяли участь 60 тис. осіб.

Нагадаємо, угода між Македонією та Грецією дозволить Скоп'є перейменувати назву своєї держави на Республіку Північна Македонія. Переговори щодо зміни назви колишньої югославської республіки тривали кілька десятиліть. Водночас у Греції деякі громадяни закликають парламент не голосувати за цю угоду. В обмін на відмову Македонії від старої назви, Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО та ЄС.