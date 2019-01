Вибух в Ірландії: поліція підозрює «нову ІРА» (ФОТО)

Вибух автомобіля в Ірландії у місті Деррі, ймовірно, здійснили представники так званої «Нової Ірландської республіканської армії». Поліція повідомила, що дзвінок про бомбу надійшов правоохоронцям Англії, які передали інформацію до Північної Ірландії.

«Наша головна лінія розслідування — проти „нової ІРА“», — зазначив помічник глави поліції Ірландії Марк Гамільтон, пише AFP.

20 січня у Деррі затримали двох молодих чоловіків. На момент вибуху на місці події перебували загони поліції і військові сапери. На думку правоохоронців, транспортний засіб, який використали для нападу, було викрадено 19 січня.

Ірландські ЗМІ пишуть про зв’язок між цим вибухом та переговорами Великої Британії щодо Brexit. Зокрема, не виключається, що ці переговори можуть стати поштовхом до активізації прихильників ІРА.

Джерела у правоохоронних органах повідомили The Irish Times, що вибух авто нагадав про загрозу, з якою стикається поліція, а також об'єкти прикордонної інфраструктури, оскільки радикально налаштовані ірландці з півночі та півдня острова можуть легко співпрацювати один з одним.

