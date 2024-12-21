Зеленський пообіцяв продовжити удари по російських військових обʼєктах

https://racurs.ua/ua/n202391-zelenskyy-poobicyav-prodovjyty-udary-po-rosiyskyh-viyskovyh-ob-iektah.html

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У росії підтвердили влучання безпілотників у промисловий об'єкт та житлові будинки Казані.

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Аеропорт Казані зупинив роботу після атаки українськими дронами, інформує Reuters з посиланням на федеральну агенцію повітряного простору росії. Російські державні інформаційні агентства повідомили про атаку безпілотників на житловий комплекс у Казані, столиці Татарстану, що розташована за 1000 кілометрів від лінії фронту.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко нагадав, що в Казані існує пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії рф, пише Радіо Свобода.