БпЛА масовано атакували Московську область й паралізували роботу аеропортів. Фото:

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Масована атака БпЛА відбулася на Москву та Московську область.

Через загрозу дронів обмеження на прийом і виліт літаків запровадили в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». Згодом у «Жуковському» обмеження скасували, однак у двох інших аеропортах польоти залишалися обмеженими. А два літаки, які летіли з Туреччини до Москви, були змушені розвернутися. Про це повідомили російські ЗМІ.

Моніторингові пабліки поінформували, що у Наро-Фомінську, що приблизно за 56 км від Москви, пролунали три вибухи. Також повідомлялося про вибухи в напрямку Калузької області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у бік Московської області летіли 613 безпілотників. За його словами, більшість дронів були «нейтралізовані силами ППО на далеких підступах», а 231 БпЛА нібито був збитий на підльоті до Москви.

Нагадаємо, 23 жовтня було завдано ракетного удару по заводу «Протон» в Орлі. Продукція цього заводу, зокрема, використовується у виробництві крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1».