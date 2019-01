Взрыв в Ирландии: полиция подозревает «новую ИРА» (ФОТО)

Взрыв автомобиля в Ирландии в городе Дерри, вероятно, совершили представители так называемой «Новой Ирландской республиканской армии». Полиция сообщила, что звонок о бомбе поступил правоохранителям Англии, которые передали информацию Северной Ирландии.

«Наша главная линия расследования — против „новой ИРА“», — отметил помощник главы полиции Ирландии Марк Гамильтон, пишет AFP.

20 января в Дерри задержали двух молодых мужчин. На момент взрыва на месте происшествия находились отряды полиции и военные саперы. По мнению правоохранителей, транспортное средство, которое использовали для нападения, было похищено 19 января.

Ирландские СМИ пишут о связи между этим взрывом и переговорами Великобритании по Brexit. В частности, не исключается, что эти переговоры могут стать толчком для активизации сторонников ИРА.

Источники в правоохранительных органах сообщили The Irish Times, что взрыв авто напомнил об угрозе, с которой сталкивается полиция, а также объекты пограничной инфраструктуры, поскольку радикально настроенные ирландцы с севера и юга острова могут легко сотрудничать друг с другом.

