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Ракурс
В Британии впервые успешно опробовали радиочастотное оружие, которое может атаковать дроны

В Британии опробовали радиочастотное оружие для атак на дроны — выстрел стоит 5 грн

23 дек 2024, 18:40
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У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони.


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Система розробки Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) може виявляти, відстежувати та вражати низку загроз на землі, у повітрі та на морі, повідомили на сайті британського Міноборони 23 грудня.

Високочастотні хвилі виводять з ладу або пошкоджують важливі електронні компоненти в безпілотниках — як наслідок вони просто падають.

Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (це приблизно 5,25 гривні). Така зброя може доповнити традиційні системи ППО ракетного базування.

Источник: Ракурс


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