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Ракурс
У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони

У Британії випробували радіочастотну зброю для атак на дрони — постріл коштує 5 грн

23 гру 2024, 18:40
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У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони.


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Система розробки Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) може виявляти, відстежувати та вражати низку загроз на землі, у повітрі та на морі.

Високочастотні хвилі виводять з ладу або пошкоджують важливі електронні компоненти в безпілотниках — як наслідок вони просто падають.

Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (це приблизно 5,25 гривні). Така зброя може доповнити традиційні системи ППО ракетного базування.

Джерело: Ракурс


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