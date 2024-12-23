У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони

https://racurs.ua/ua/n202455-u-brytaniyi-vyprobuvaly-radiochastotnu-zbrou-dlya-atak-na-drony-postril-koshtuie-5-grn.html

Ракурс

У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони.

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Система розробки Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) може виявляти, відстежувати та вражати низку загроз на землі, у повітрі та на морі.

Високочастотні хвилі виводять з ладу або пошкоджують важливі електронні компоненти в безпілотниках — як наслідок вони просто падають.

Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (це приблизно 5,25 гривні). Така зброя може доповнити традиційні системи ППО ракетного базування.