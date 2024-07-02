Подводные носители российских "Калибров" дважды проводили миссии в Ирландском море

https://racurs.ua/n196907-podvodnye-nositeli-rossiyskih-kalibrov-dvajdy-provodili-missii-v-irlandskom-more.html

Ракурс

Російські бойові підводні човни двічі проводили місії в Ірландському морі з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

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Про це 2 липня пише Bloomberg.

Йдеться про носії ракет «Калібр». Перший раз субмарини помітили поруч із Великою Британією та Ірландією близько 18 місяців тому, другий раз — нещодавно поблизу Шотландії. Одна з них потім пішла до Куби.

Джерела видання вважають, що росія таким чином може шукати слабкі місця в обороні Британії, аби залякати країну у відповідь на її підтримку України.

Два джерела сказали виданню, що офіційні особи США знали про рухи субмарини. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що не «коментує операції». Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що США відстежують діяльність російського флоту. Прес-секретарі Білого дому відмовилися коментувати останні повідомлення, а Міністерство оборони росії не відповіло на запит про коментарі.