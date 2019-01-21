Иконы, коктейли Молотова, слезоточивый газ и дубинки: протесты в Греции переросли в столкновения с полицией и аресты (ФОТО)

Протесты в Греции переросли в потасовки с полицией и аресты / Фото: pxhere

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Акция протеста в Афинах переросла в потасовки с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Во время демонстрации 40 человек пострадали, еще семь активистов задержали правоохранители.

Участники массового митинга в греческих Афинах в воскресенье, 20 января, выражали протест против соглашения правительства Греции с Македонией о смене названия страны. Во время акции произошли драки со спецназовцами, которые пытались контролировать толпу, пишет Daily Mail.

Группы людей в масках пытались попасть на парковку близ здания парламента и пробраться в здание. Они бросали в полицейских краску, коктейли Молотова и дымовые шашки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

По данным правоохранителей, в протестах приняли участие 60 тыс. человек.

Напомним, соглашение между Македонией и Грецией позволит Скопье переименовать название своего государства в Республику Северная Македония. Переговоры по изменению названия бывшей югославской республики длились несколько десятилетий. В то же время в Греции некоторые граждане призывают парламент не голосовать за это соглашение. В обмен за отказ Македонии от старого названия Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.