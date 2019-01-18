Трамп і його екс-юрист Коен, фото — buzzfeednews.com

https://racurs.ua/ua/n116997-tramp-nakazuvav-advokatu-brehaty-u-kongresi-pro-budivnyctvo-hmarochosa-u-moskvi-zmi.html

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Президент США Дональд Трамп доручив своєму колишньому юристу Майклу Коену збрехати Конгресу про хід переговорів щодо будівництва Trump Tower в Москві.

З посиланням на два джерела у правоохоронних органах США про це 18 січня повідомило видання BuzzFeed.

Трамп буцімто попросив Коена сказати, що переговори про будівництво у Москві завершилися на кілька місяців раніше реального терміну.

Під час кампанії-2016 Трамп щонайменше десять разів зустрічався з Коеном, обговорюючи проект будівництва у столиці РФ. Під час виборчої кампанії Трамп заперечував цей факт.

Крім того, Трамп просив Коена організувати йому зустріч з Володимиром Путіним.

Американський президент у своєму Твіттер сьогодні відповів на ці слова Коена, звинувативши свого колишнього адвоката у брехні.

«Він бреше, щоб скоротити свій тюремний термін!» — написав глава Білого дом.

Два спецкомітети Палати представників США, яку контролюють демократи, тепер можуть провести розслідування даних повідомлень. Це вже встиг пообіцяти глава комітету у справах розвідки Палати представників Адам Шифф, а конгресмен Джеррі Надлер, який очолює юридичний комітет нижньої палати парламенту США, пообіцяв «розібратися в ситуації».

Надлер сказав, що «наказувати своєму співробітникові збрехати Конгресу — це федеральний злочин». Раніше Коен в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера погодився визнати свою провину у дачі неправдивих свідчень Конгресу США щодо своїх контактів з росіянами.

Спецслужби США інкримінують Росії втручання в американський виборчий процес в 2016 році. Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри у неправомірних контактах з офіційними особами РФ під час виборчої кампанії. Це неодноразово робили й у Москві.