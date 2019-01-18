В Іспанії зі 100-метрової шахти рятують дворічного хлопчика (ФОТО)

Батько хлопчика Хосе Розелен (ліворуч) плаче на місці пошуків свого сина, фото — Getty

https://racurs.ua/ua/n116996-v-ispaniyi-zi-100-metrovoyi-shahty-ryatuut-dvorichnogo-hlopchyka-foto.html

Racurs.ua

В Іспанії дворічний хлопчик провалився у стометрову яму. Рятувальники намагаються дістатися до нього п’яту добу.

Дворічного Хулена Розелена шукають з 13 січня, повідомляє Daily Mail. Він зник під час недільної прогулянки з батьками у провінції Малага. Під час сімейного пікніку Хулен впав у шахту завглибшки 100 м.

У якийсь момент мати відійшла, щоб зателефонувати, і попросила батька доглянути за сином, який зник на декілька хвилин з поля зору. Родина помітила, що він провалився в дірку. Впавши, дитина закричала, а згодом батько почув плач сина, який через певний час припинився.

Відтоді хлопчик не подавав ознак життя, а пошукова операція ускладнюється технічними труднощами і нездатністю фахівців спуститися за дитиною в яму.

За цією історією стежить вся Іспанія — до операції підключилися більше 100 чоловік, включаючи іноземних інженерів.

Місцеві видання стверджують, що шахту незаконно пробурив власник земельної ділянки, аби знайти підземні води. Це поширений спосіб справлятися з посухою і спекою на півдні Іспанії.

Батьки хлопчика стверджують, що отвір був тільки трохи прикритий камінням.

Рятувальники не можуть спуститися за хлопчиком в шахту, діаметр якої не перевищує 30 см. Розкопувати її також ризиковано, бо грунт може ще сильніше завалити дитину.

Інженери вирішили пробурити дві нові шахти: вертикальну і горизонтальну, щоб дістатися до Хулена в обхід.

У рятувальній операції задіяні понад 100 фахівців з різних організацій, в тому числі співробітники шведської рятувальної компанії, яка у 2010 році допомагала звільнити з-під землі 33-х чилійських шахтарів. Вони перебували під завалами 69 днів.

Daily Mail стверджує, що шанси вижити хлопчик має тільки у тому випадку, якщо він потрапив у «повітряну кишеню» і має доступ до води.

Родина Розелен у 2017 році через проблеми з серцем втратила трирічного сина.