Рейтинг довіри Путіна досяг історичного мінімуму, впавши удвічі з 2015 року

Рейтинг російського диктатора знову падає, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n116995-reytyng-doviry-putinu-dosyag-istorychnogo-minimumu-vpavshy-udvichi-z-2015-roku.html

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Рейтинг довіри президенту Володимиру Путіну у січні 2019 року опустився до 33,4%.

Новий історичний мінімум рейтингу російського лідера зафіксувало опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД). Його результати опублікували 18 січня на сайті цієї установи.

За перші 15 років роботи Путіна мінімальний рейтинг був у нього в березні 2005 року, коли в Росії відбулася монетизація соціальних пільг.

Рейтинг Путіна зменшився за місяць на 2%, адже у грудні 2018 року йому, згідно з опитуванням ВЦВГД, довіряли 36,5% росіян.

Друге і третє місце в рейтингу довіри у січні займали відповідно Сергій Шойгу (13,7%) і Сергій Лавров (9,3%). Антирейтинг російських політиків очолює Володимир Жириновський — йому абсолютно не довіряє 26,3% росіян.

Нагадаємо, що у серпні 2018 року в іншому дослідженні рейтинг Путіна становив 45%. Відповідно до даних фонду «Общественное мнение», він був найнижчим з 2013 року. Якщо порівнювати із показником серпня 2017 року, то рейтинг зменшився на 21%. З кінця 2016 року по червень 2018 року рейтинг Путіна не опускався нижче 60%.