Супутник для штучного зорепаду вивела на орбіту японська ракета

Японці вирішили створювати штучні зорепади, фото — Discover24

https://racurs.ua/ua/n116994-suputnyk-dlya-shtuchnogo-zorepadu-vyvela-na-orbitu-yaponska-raketa.html

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Токійська компанія ALE 18 січня відправила в космос супутник, який створить перший в світі штучний метеорний потік.

Старт японської ракети-носія Epsilon-4 відбувся з космодрому Утіноура на острові Кюсю, повідомляє NDTV.

Ракета вивела на орбіту сім тестових супутників, в тому числі апарат для першого в історії штучного зорепаду, який мають намір запустити у 2020 році.

Супутник для штучного зорепаду сконструйований токійською компанією ALE. Він містить 400 невеликих кульок діаметром близько 1 см. Японці не повідомляють матеріал, з якого виготовлені кульки.

Розробники передбачають, що чотири сотні кульок має вистачити приблизно на 20 зорепадів по 20 метеорів у кожному. Завдяки секретному складу і розміру вони згорятимуть в атмосфері довше, ніж природні метеори. Це станеться на висоті приблизно 60 км.

Другий апарат для штучного зорепаду японці запустять влітку цього року, а перше штучне зоряне шоу запланували на весну 2020 року над Хіросімою.

Крім того, у компанії АLE заявили, що планують організувати зорепад під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.

Нагадаємо, що російський стартап StartRocket пропонує використовувати масив крихітних кубів, щоб створити програмований дисплей у нічному небі. Ці супутники планують розмістити на низькій навколоземній орбіті на висоті 400 — 500 км.