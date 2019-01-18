Спутник для искусственного звездопада вывела на орбиту японская ракета

Японцы решили создавать искусственные звездопады, фото — Discover24

https://racurs.ua/n116994-sputnik-dlya-iskusstvennogo-zvezdopada-vyvela-na-orbitu-yaponskaya-raketa.html

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Токийская компания ALE 18 января отправила в космос спутник, который создаст первый в мире искусственный метеорный поток.

Старт японской ракеты-носителя Epsilon-4 состоялся на космодроме Утиноура (остров Кюсю), сообщает NDTV.

Ракета вывела на орбиту семь тестовых спутников, в том числе аппарат для первого в истории искусственного звездопада, который намерены запустить в 2020 году.

Спутник для искусственного звездопада сконструирован токийской компанией ALE. Он содержит 400 небольших шариков диаметром 1 см. Японцы не сообщают материал, из которого изготовлены шарики.

Разработчики предполагают, что четыре сотни шариков должно хватить примерно на 20 звездопадов по 20 метеоров в каждом. Благодаря секретному составу и размеру они будут сгорать в атмосфере дольше, чем природные метеоры. Это произойдет на высоте примерно 60 км.

Второй аппарат для искусственного звездопада японцы запустят летом этого года, а первое искусственное звездное шоу запланировали на весну 2020 года над Хиросимой.

Кроме того, в компании АLE заявили, что планируют организовать звездопад во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Напомним, что российский стартап StartRocket предлагает использовать массив крошечных кубов, чтобы создать программируемый дисплей в ночном небе. Эти спутники планируют разместить на низкой околоземной орбите на высоте 400−500 км.