«Оппоблок» обжаловал в Конституционном суде закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

Нардеп Новинский и глава УПЦ МП Онуфрий, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n116993-oppoblok-objaloval-v-konstitucionnom-sude-zakon-o-pereimenovanii-upc-moskovskogo-patriarhata.html

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Группа из 49 народных депутатов, большинство из которых представляет фракцию «Оппозиционный блок», обжаловала в Конституционном суде закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) изменить название и указать в ней принадлежность к Российской православной церкви (РПЦ).

Как сообщает сайт Конституционного суда, речь идет о Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, законом признаном осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшем часть территории Украины".

Его приняла Рада и подписал президент в декабре 2018 года накануне получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Представление в Конституционный суд внесли 18 января 49 народных депутатов. Его рассматривает секретариат. Нардепы просят суд признать неконституционным указанный выше закон.

Представление подписали глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и исключенный из нее Юрий Бойко, который объединился с Вадимом Рабиновичем для участия в президентских выборах.

В конце декабря 2018 года в УПЦ МП утверждали, что также готовы инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона № 5309. Здесь утверждали, что новация «нарушает свободу вероисповедания и дискриминирует верующих».