Переход общин в Православную церковь Украины: Рада приняла закон об изменении подчиненности приходов

После получения томоса в Украине начался процесс перехода религиозных общин к ПЦУ, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n116918-perehod-obschin-v-pravoslavnuu-cerkov-ukrainy-rada-prinyala-zakon-ob-izmenenii-podchinennosti.html

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Верховная Рада на утреннем заседании 17 января приняла законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Голоса «за» предоставили 229 народных депутатов.

Законопроект № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) в Раду впервые подали еще в 2016 году.

Он предусматривает, что изменить подчиненность религиозная община может при желании двух третей прихожан.

Решение принимают исключительно на общем собрании общины.

Кроме того, закон устанавливает, что после голосования за смену подчиненности начинается действие моратория на возможность отчуждения имущества общины. Он продолжается до момента окончания юридической процедуры смены подчиненности.

«Изменения в процессе регистрации предусматривают избежание двойной регистрации общины», — сказал один из разработчиков закона Виктор Еленский, представляя новшество в Раде.

«Это закон для всех общин и он реализует ст. 18 Всеобщей декларации прав человека», — отметил нардеп.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими такое решение, и подлежит регистрации.

Часть общины, несогласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую парафию и заключить договор о порядке пользования культовым зданием.

О возможности рассмотрения доработанного документа 15 января сообщал спикер Рады Андрей Парубий.

Тогда он дал поручение Комитету по вопросам культуры и духовности доработать его в соответствии с замечаниями и рекомендации Европейского суда по правам человека.