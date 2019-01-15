Новый законопроект об изменении подчиненности религиозных общин Рада рассмотрит 17 января (ВИДЕО)

Спикер Андрей Парубий и Вселенский патриарх Варфоломей, фото — Верховная Рада

https://racurs.ua/n116816-novyy-zakonoproekt-ob-izmenenii-podchinennosti-religioznyh-obschin-rada-rassmotrit-17-yanvarya.html

Racurs.ua

Верховная Рада 17 января вернется к рассмотрению закона, который регулирует переход приходов УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

О поступлении в парламент переработанного законопроекта № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) сообщил 15 января спикер Рады Андрей Парубий, открывая согласительный совет с председателями депутатских фракций и групп.

Парубий отметил, что Рада долгое время не рассматривала поданный еще в 2016 году законопроект, поскольку он был «сыроват и не учитывал рекомендации европейских институтов».

«Процесс перехода должен быть неконфликтным. Сейчас законопроект доработан в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека. Новая редакция поможет в полной мере обеспечить права верующих и обеспечит максимально демократический переход, что позволит избежать любых конфликтов», — сообщил Парубий.

По его словам, в четверг, 17 января, измененный законопроект вынесут для утверждения в повестке дня.

О необходимости доработки этого законопроекта Андрей Парубий заявлял 5 января в Стамбуле после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Тогда спикер Парубий убеждал, что «в январе будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины».

Напомним, что в декабре 2018 года Рада сначала приняла, а президент подписал закон № 5309 «О внесении изменений в закон „О свободе совести и религиозных организациях“». Изменения касаются названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины.