Новий законопроект про зміну підлеглості релігійних громад Рада розгляне 17 січня (ВІДЕО)

Спікер Андрій Парубій та Вселенський патріарх Варфоломій, фото — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n116816-novyy-zakonoproekt-pro-zminu-pidleglosti-religiynyh-gromad-rada-rozglyane-17-sichnya.html

Racurs.ua

Верховна Рада 17 січня повернеться до розгляду закону, який регулює перехід парафій УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

Про надходження у парламент переробленого законопроекту № 4128 «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) сьогодні повідомив 15 січня голова Ради Андрій Парубій, відкриваючи погоджувальну раду з головами депутатських фракцій і груп.

Парубій відзначив, що Рада довгий час не розглядала поданий ще у 2016 році законопроект, оскільки він був «сируватим і не враховував рекомендації європейських інституцій».

«Процес переходу має бути неконфліктним. Наразі законопроект доопрацьований відповідно до вимог Європейського суду з прав людини. Нова редакція допоможе у повній мірі забезпечити права вірян і забезпечить максимально демократичний перехід, що дозволить уникнути будь-яких конфліктів», — повідомив Парубій.

За його словами, у четвер, 17 січня, змінений законопроект запропонують внести до порядку денного.

Про необхідність доопрацювання цього законопроекту Андрій Парубій заявляв 5 січня у Стамбулі після завершення урочистого богослужіння в соборі святого Георгія в Стамбулі перед підписанням Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про надання автокефалії Православній церкві України.

Тоді спікер Парубій переконував, що «у січні буде законодавчо врегульовано питання переходу парафій Московського патріархату в Православну церкву України».

Нагадаємо, що у грудні 2018 року Рада спочатку ухвалила, а президент підписав закон № 5309 «Про внесення змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Зміни стосуються назви релігійних організацій, які входять у структуру релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює військову агресію проти України.