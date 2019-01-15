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Суд над українськими військовополоненими моряками. Фото: Обозреватель
Українським військовополоненим морякам сьогодні продовжують арешт у Москві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116815-ukrayinskym-viyskovopolonenym-moryakam-sogodni-prodovjuut-aresht-u-moskvi-video.htmlRacurs.ua
Українських військовополонених моряків, захоплених Росією в Азовському морі, сьогодні доставили до Лефортовського суду в Москві. Там їм продовжуватимуть арешт.
На відео, яке оприлюднив у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, видно, як силовики виводять полонених із автозаку й ведуть до приміщення суду.
Журналіст привітав українців вигуком «Слава Україні!».
У свою чергу український уповноважений із прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook, що також прибула на засідання разом із родичами полонених.
Вона додала, що моряків розподілили на шість груп по четверо осіб. Питання продовження арешту для перших трьох груп розглядається з 9.30. Рішення стосовно решти українців очікується після 12.30.
За клопотанням ФСБ суд зробив засідання закритими. Сторона обвинувачення просить продовжити арешт українським морякам на три місяці — до 6 квітня.
Як відомо, 25 листопада в Керченській протоці російський флот здійснив нахабний збройний напад на українських моряків, які на трьох суднах прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок стрілянини з боку росіян кілька українців дістали поранення. РФ захопила українські судна і полонила понад 20 моряків, яких похапцем перевезла до СІЗО у Москві. Всі моряки заявили, що вважають себе військовополоненими. Адвокати ж прогнозують, що суд над ними Росія влаштує не раніше, ніж за рік, а доти утримуватиме їх під вартою.