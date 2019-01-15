Украинским военнопленным морякам сегодня продлят арест в Москве (ВИДЕО)

Суд над украинскими военнопленными моряками. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n116815-ukrainskim-voennoplennym-moryakam-segodnya-prodlyaut-arest-v-moskve-video.html

Racurs.ua

Украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в Азовском море, сегодня доставили в Лефортовский суд в Москве. Там им продлят арест.

На видео, которое опубликовал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, видно, как силовики выводят пленных из автозака и ведут в помещение суда.

Журналист поприветствовал украинцев возгласом «Слава Украине!».

В свою очередь украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что также прибыла на заседание вместе с родственниками пленных.

Она добавила, что моряков разделили на шесть групп по четыре человека. Вопрос продления ареста для первых трех групп рассматривается с 9.30. Решение по остальным украинцам ожидается после 12.30.

По ходатайству ФСБ суд сделал заседания закрытыми. Сторона обвинения просит продлить арест украинским морякам на три месяца — до 6 апреля.

Как известно, 25 ноября в Керченском проливе российский флот совершил наглое вооруженное нападение на украинских моряков, которые на трех судах направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате стрельбы со стороны россиян несколько украинцев получили ранения. РФ захватила украинские суда и взяла в плен более 20 моряков, их впопыхах перевезли в СИЗО в Москве. Все моряки заявили, что считают себя военнопленными. Адвокаты же прогнозируют, что суд над ними Россия устроит не раньше, чем через год, а до этого будет удерживать их под стражей.