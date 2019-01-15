Shutdown в США: Трамп угощал футболистов на официальном приеме бургерами и пиццей (ФОТО)

Трамп угостил футболистов на официальном приеме бургерами

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп из-за «шатдауна» (shutdown) заказал в Белый дом фастфуд. Такими блюдами он решил угостить на торжественном приеме футболистов Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов.

Так как в США приостановлена ​​работа правительства, значительная часть сотрудников, ответственных за кухню в Белом доме, находится в неоплачиваемых отпусках. Именно поэтому Трампу пришлось придумать такой выход из этой ситуации. За свой счет он заказал более 300 бургеров, пиццу и картофель фри.

Когда Трампа спросили, какой у него любимый фастфуд, он заявил, что любой, лишь бы он был американским.

Трамп не разглашал, сколько он заплатил за еду для приема. Он отметил, что не хотел откладывать встречу с молодыми спортсменами из-за нехватки персонала в Белом доме.

Нынешний шатдаун — самый длинный в истории США. Работа федеральных учреждений США частично прекратилась в полночь 22 декабря из-за отсутствия денег в результате непринятия бюджета. На данный момент около 800 тыс. федеральных служащих не получают зарплату, значительная часть находится в неоплачиваемом отпуске.