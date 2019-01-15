В Канаде угарным газом отравились 35 детей и восемь взрослых (ФОТО)

Отравление угарным газом в Канаде

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Racurs.ua

В Канаде в городе Монреаль произошло массовое отравление угарным газом. Ученикам и работникам начальной школы Des Decouvreurs внезапно стало плохо. Всего отравились 35 детей и восемь сотрудников, всех госпитализировали.

Девять учеников потеряли сознание, у остальных наблюдались такие симптомы как тошнота и головокружение. Пострадали дети в возрасте от 6 до 13 лет, как сообщили спасатели телеканалу CBC.

Всех пострадавших развезли по трем городским больницам.

В пожарной охране Монреаля сообщили, что, по предварительным данным, из-за неисправной системы отопления в школе произошла утечка угарного газа.

Напомним, что во Львове четверо жителей многоэтажки отравились угарным газом. Девочку девяти лет и мальчика 12 лет госпитализировали в больницу «Охматдет». Женщину 39-ти лет и мужчину 38-ми лет доставили в областную клиническую больницу.