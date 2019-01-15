Цену на газ в Украине могут снова повысить

https://racurs.ua/n116810-cenu-na-gaz-v-ukraine-mogut-snova-povysit-minsocpolitiki.html

Racurs.ua

В Украине могут снова повысить цену на газ. Такую возможность не исключил министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы «Вердикт» на телеканале Еспресо.TV.

Он утверждает, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов.

Он отметил, что на данный момент действует постановление Кабмина по формированию цены на газ.

«Оно снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая получается по формуле. Также формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ», — пояснил Рева.

Ведущий спросил, значит ли это, что повысить цену на газ должны еще на 20%. На это Рева ответил, что произойдет рост цены, если формула будет действовать и в дальнейшем.

Рев отметил, что он пока не может предсказать, как сложится ситуация, потому что это будет зависеть от многих факторов, поэтому нельзя давать точных прогнозов и комментариев.