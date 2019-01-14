Людмила Денисова сегодня прибыла в Москву поездом, фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Для украинских моряков, захваченных Россией в плен в ноябре 2018 года, активисты и правозащитники в Москве собрали более полумиллиона рублей.

На деньги пленным, которых в начале декабря 2018 года перевезли из крымских СИЗО в московские пенитенциарные учреждения, приобрели одежду, еду и предметы первой необходимости. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук по результатам встречи с правозащитниками в Москве, куда она сегодня прибыла на поезде.

Во время этой встречи присутствовали также несколько родственников пленных моряков.

Правозащитники также устраивают пикеты и передают пленным письма и посылки от родных, отмечает Денисова.

По словам омбудсмена, Николай Полозов, координатор адвокатов, работающих над делом пленных военнослужащих, рассказал ей, что украинские моряки обеспечены всем необходимым, имеют адвокатскую защиту и знают о завтрашней поддержке от родных в суде.

По информации Денисовой, российские следователи требуют проведения завтрашнего суда над пленными в закрытом режиме.

«Судилище над украинскими моряками назначено на завтра, 15 января. Мы приложим все усилия, чтобы попасть на заседание и увидеть наших ребят», — отмечает Денисова.

Напомним, в начале декабря Генпрокуратура обнародовала поминутную реконструкцию захвата Россией украинских военных кораблей во время инцидента в акватории Керченского пролива, произошедшего 25 ноября 2018 года.