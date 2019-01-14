Людмила Денісова сьогодні прибула до Москви потягом, фото: facebook.com/denisovaombudsman

https://racurs.ua/ua/n116809-dlya-polonenyh-moryakiv-u-moskvi-zibraly-pivmilyona-rubliv-denisova.html

Racurs.ua

Для українських моряків, захоплених Росією у полон у листопаді 2018 року, активісти та правозахисники в Москві зібрали понад півмільйона рублів.

На гроші полоненим, яких на початку грудня 2018 року перевезли з кримських СІЗО до московських пенітенціарних установ, придбали одяг, їжу та речі першої потреби. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук за результатами зустрічі з правозахисниками в Москві, куди вона сьогодні прибула на потязі.

Під час цієї зустрічі були також кілька родичів полонених моряків.

Правозахисники також влаштовують пікети та передають полоненим листи й посилки від рідних, зазначає Денісова.

За словами омбудсмена, Микола Полозов, координатор адвокатів, які працюють над справою полонених військовослужбовців, розповів їй, що українські моряки забезпечені усім необхідним, мають адвокатський захист та знають про завтрашню підтримку від рідних у суді.

За інформацією Денісової, російські слідчі вимагають проведення завтрашнього суду над полоненими в закритому режимі.

«Судилище над українськими моряками призначене на завтра, 15 січня. Ми докладемо усіх зусиль, аби потрапити на засідання та побачити наших хлопців», — наголошує Денісова.

Нагадаємо, на початку грудня Генпрокуратура оприлюднила похвилинну реконструкцію захоплення Росією українських військових кораблів під час інциденту в акваторії Керченської протоки, який стався 25 листопада 2018 року.