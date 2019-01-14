Убийство мэра Гданьска: в Польше объявят траур, жители страны массово выходят на митинги (ФОТО)

Митинг в связи с убийством мэра Гданьска, фото: facebook.com/rafal.trzaskowski/

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В Польше проходят митинги, спровоцированные убийством мэра города Гданьска Павла Адамовича.

Участники митингов выступают против ненависти и насилия, сообщает издание Rzecz Pospolita.

Так, в Варшаве на митинг вышли тысячи людей. Мэр города Рафал Тшасковский пригласил жителей столицы Польши на встречу во Дворце культуры и науки. Это сообщение появилось еще до смерти Адамовича в больнице.

Впоследствии стало известно, что Тшасковский объявил в Варшаве трехдневный траур в период с 15 по 17 января.

«Пожалуйста, пусть это будет время размышлений и рефлексий», — отметил Тшасковский.

Президент Польши Дуда заявил, что объявит национальный траур в день, который семья убитого главы Гданьска выберет для его похорон.

Кроме Варшавы митинги проходят еще в ряде городов Польши.

В частности, на митинге в Гданьске сегодня появился глава Европейского Совета Дональд Туск.

«Павел, мы будем защищать Гданьск и Польшу от ненависти и презрения», — приводит Rzecz Pospolita слова Туска, сказанные в Гданьске.

В Гданьске также состоялась межконфессиональная молитва под руководством католического епископа Славоя Лешека Глуджа с участием представителей христианских конфессий, еврейской религиозной общины и мусульманского сообщества.

Все политические партии и политики в стране приостановили ранее запланированную деятельность.

Нападение на Адмовича было совершено вчера во время финала Большого оркестра праздничной помощи в Гданьске. 27-летний местный рецидивист использовал удостоверение работника СМИ, чтобы попасть на сцену, где выступал Адамович, и несколько раз ударил его ножом. После нападения злоумышленник выкрикивал, что именно Адамович виноват в тoм, чтo он на несколько лет якобы незаслуженно попал за решетку.

Несмотря на усилия медиков, мэр Гданьска сегодня умер.

Напомним, момент нападения на Адамовича попал на видео.