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Мітинг у зв’язку з вбивством мера Гданська, фото: facebook.com/rafal.trzaskowski/
Убивство мера Гданська: в Польщі оголосять траур, жителі країни масово виходять на мітинги (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116808-ubyvstvo-mera-gdanska-v-polschi-ogolosyat-traur-jyteli-krayiny-masovo-vyhodyat-na-mityngy-foto.htmlRacurs.ua
У Польщі відбуваються мітинги, спровоковані вбивством мера міста Гданська Павела Адамовича.
Учасники мітингів виступають проти ненависті та насильства, повідомляє видання Rzecz Pospolita.
Так, у Варшаві на мітинг вийшли тисячі людей. Мер міста Рафал Тшасковський запросив мешканців столиці Польщі на зустріч у Палаці культури і науки. Це повідомлення з’явилося ще до смерті Адамовича в лікарні.
Згодом стало відомо, що Тшасковський оголосив у Варшаві триденний траур на період з 15 по 17 січня.
«Будь ласка, нехай це буде час роздумів і рефлексій», — зазначив Тшасковський.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що оголосить національний траур у день, який сім’я вбитого очільника Гданська обере для його поховання.
Окрім Варшави мітинги відбуваються ще в низці міст Польщі.
Зокрема на мітингу в Гданьску сьогодні з’явився очільник Європейської Ради Дональд Туск.
«Павел, ми будемо захищати Гданськ та Польщу від ненависті та зневаги», — наводить Rzecz Pospolita слова Туска, сказані в Гданську.
У Гданську також відбулася міжконфесійна молитва під керівництвом католицького єпископа Славоя Лешека Глуджа за участі представників християнських конфесій, єврейської релігійної громади та мусульманської спільноти.
Усі політичні партії та політики в країні призупинили раніше заплановану діяльність.
Напад на Адмовича було здійснено вчора під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги в Ґданську. 27-річний місцевий рецидивіст використав посвідчення працівника ЗМІ, щоб потрапити на сцену, де виступав Адамович, і кілька разів вдарив його ножем. Після нападу зловмисник вигукував, що саме Адамович винен у тoму, щo він на кількa рoків нібито незаслужено потрапив за ґрати.
Попри зусилля медиків, мер Гданська сьогодні помер.
Нагадаємо, момент нападу на Адамовича потрапив на відео.