Перехід громад до Православної церкви України: Рада ухвалила закон про зміну підлеглості парафій

Після отримання томосу в Україні розпочався процес переходу релігійних громад до ПЦУ, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n116918-perehid-gromad-do-pravoslavnoyi-cerkvy-ukrayiny-rada-pryynyala-zakon-pro-zminu-pidleglosti-parafiy.html

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Верховна Рада на ранковому засіданні 17 січня ухвалила законопроект про перехід релігійних громад до Православної церкви України (ПЦУ).

Голоси «за» надали 229 народних депутатів.

Законопроект № 4128 «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) у Раду вперше подали ще у 2016 році.

Він передбачає, що змінити підлеглість релігійна громада може за бажання двох третин парафіян.

Рішення ухвалюють виключно на загальних зборах громади.

Крім того, закон встановлює, що після голосування за зміну підлеглості розпочинається дія мораторію на можливість відчуження майна громади. Він триває до моменту закінчення юридичної процедури зміни парафії.

«Зміни до процесу реєстрації передбачають уникнення подвійної реєстрації громади», — сказав один із розробників закону Віктор Єленський, представляючи новацію у Раді.

«Це закон для всіх громад і він реалізує ст. 18 Загальної декларації прав людини», — відзначив нардеп.

Рішення про зміну підлеглості засвідчується підписами членів відповідної релігійної громади, які підтримали таке рішення, і підлягає реєстрації.

Частина громади, незгідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею.

Про можливість розгляду доопрацьованого документа 15 січня повідомляв спікер Ради Андрій Парубій.

Тоді він дав доручення Комітету з питань культури та духовності доопрацювати його у відповідності до зауважень та рекомендації Європейського суду з прав людини.