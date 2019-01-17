Перехід громад до Православної церкви України: Рада взялася за зміну підлеглості парафій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада розглядає релігійне питання, фото — flickr.com

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Racurs.ua

Верховна Рада на ранковому засіданні 17 січня розглядає законопроект про перехід релігійних громад до Православної церкви України (ПЦУ).

Це доопрацьований законопроект, який у Раду вперше подали ще у 2016 році. Він передбачає, що змінити підлеглість релігійна громада може за бажання двох третин парафіян.

Про надходження у парламент переробленого законопроекту № 4128 «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості) повідомив 15 січня голова Ради Андрій Парубій.

Тоді він дав доручення Комітету з питань культури та духовності доопрацювати його у відповідності до зауважень та рекомендації Європейського суду з прав людини.

Крім того, депутати мають намір 17 січня розглянути законопроекти про соціальні послуги у другому читанні, про імпорт оборонної продукції, про продовження перехідного періоду у впровадженні ринку електроенергії для водоканалів і теплокомуненерго і проект змін до закону про трансплантацію.